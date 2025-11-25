Haberler

Artvin’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı Düzenlendi

Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız' konulu programla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddetle mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız" konulu program düzenlendi.

İl Müdürlüğündeki salonunda, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yapılan programda, kentte kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve yapılması gerekenler anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kurumsal mekanizmalarla değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak duyarlılığıyla mümkün olacağını söyledi.

Devletin kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir yasal ve kurumsal altyapı oluşturduğunu belirten Öz, "İlgili kanunlar, kolluk kuvvetleri, sosyal hizmet merkezleri, kadın konukevleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri bu alanda hızlı ve koordineli şekilde çalışıyor. Ancak şiddetin önlenmesinde tüm bu mekanizmalar kadar önemli bir diğer unsur da toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasıdır." dedi.

Vali Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün de kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun ortak duyarlılığıyla mümkün olacağını ifade etti.

Artvin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Gamze Sezgin Özay'ın da sunum yaptığı program, müzik dinletisi ve turuncu ağaç farkındalık etkinliği ile sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
