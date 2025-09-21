Haberler

Artvin'de Heyelan Sonrası Kamyon Göçüğe Düştü

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda onarım çalışmaları sırasında bir kamyon göçüğe düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Arhavi ilçesinde meydana geldi. Bölgedeki yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mençuna yolunun onarım çalışmaları sırasında İl Özel İdaresi'ne ait bir kamyon, yol kenarında oluşan göçüğe düştü. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ziya AKYILDIZ/ARHAVİ (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
