Artvin'de Hareket Halindeki Tır Yandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde hareket halindeki tır yandı. Tırın ceviz kabuğu yüklü olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde hareket halindeki tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Şavşat-Ardahan kara yolunun Carat mevkisinde Ömer Yılmaz'ın kullandığı 99 ZH 508 Azerbaycan plakalı tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı terk etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şavşat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi

Tırın ceviz kabuğu yüklü olduğu öğrenildi.