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Artvin'de Hamas liderine suikast protesto edildi

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Artvin'de, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.

Artvin'de, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması protesto edildi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan İbrahim İnce, Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren mazlum Gazze halkının sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımının gerçekleştirildiğini belirten İnce, işgalci İsrail'in 40 bin Filistinliyi katlettiğini, 100 binden fazla kişiyi de yaraladığını ifade etti.

İnce, Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insanın, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor, küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı, programlı bir soykırım uyguluyor."

Protesto, İl Müftüsü Mesut Harmancı'nın dua etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Filistin Artvin Politika Güncel Haberler

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