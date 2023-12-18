Haberler ›› Güncel ›› Artvin'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Artvin'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi

18 Aralık 2023 16:11 Güncelleme: 16:13 Abone Ol

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyünde yapılan operasyonda, Gürcistan uyruklu bir kişiye ait depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu. Depoda yapılan aramada, 516 kilogram nargile tütünü, 181 elektronik sigara, 6 kilo 700 gram bal ve 2 el terazisi ele geçirildi. Şüpheli kişi gözaltına alındı.