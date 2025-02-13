Artvin'de Geleneksel Çocuk Oyunları Kitapları Hazırlandı

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce geleneksel çocuk oyunları kültürünün yaşatılması amacıyla çocuk oyunları içerikli kitaplar çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Oyna Artvin Projesi kapsamında "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları", "Karagöz ve Hacivat ile Sayı Eğlencesi" ve "Dikkat Geliştirici 111 Oyun" adlı 3 ayrı kitap hazırlandı.

Artvin'de okullarda öğrencilere dağıtımına başlanan kitaplara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kentin eğitim altyapısı ve okullaşma oranıyla iyi durumda olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda, kentte çocukların bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Oyna Artvin Projesi'nin hayata geçirildiğini anlatan Acar, "Bu vizyonla 3 güzel kitap hazırladık. Bu kitaplar yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma neticesinde Artvin'de görevli öğretmenlerimizin eseri. İçerikleri, oyunları öğretmenlerimiz belirledi." dedi.

Acar, çocuk oyunlarının fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin temel taşları olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"İlk kitabımız Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları kitabı. Çocuk oyunlarla göz, el koordinasyonu kurmayı, arkadaşlık edinmeyi, sevinmeyi, üzülmeyi öğrenir. Biz de bu geleneksel çocuk oyunlarının gücünü kitaplaştırdık. Öğretmenlerimize bir rehber kitap hazırladık. İçinde oyunlar var, yönergesi var. Öğretmenlerimiz sınıfında okul bahçesinde çocuklarla bu oyunları oynayarak çocukların gelişimine katkı sunacak."

Bu oyunlar sayesinde öğrencilerin dijital bağımlılıktan uzaklaşmasını da arzuladıklarını vurgulayan Acar, kitapları sadece Artvin ile sınırlı kalmayarak Türkiye'deki öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.