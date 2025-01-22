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Artvin'de Eğitim Semineri: Okul Yönetiminde Yeni Vizyon

Artvin'de Eğitim Semineri: Okul Yönetiminde Yeni Vizyon
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Artvin'de düzenlenen seminere katılan Vali Turan Ergün, eğitimin kalitesinin artırılması ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yenilikçi yaklaşımların önemine vurgu yaptı. Eğitimde okul, veli ve öğrenci işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Artvin'de okul yöneticileri disiplin amirliği ve muhakkiklik rolleri semineri yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Gazi Orta Okulu'nda düzenlediği seminere katılan Vali Turan Ergün, eğitimin her bireyin hayatını şekillendiren, ülkenin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

Vali Ergün, eğitimde kaliteyi artırmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her bir okulumuzun ve öğrencimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitimde kaliteyi artırmak asıl amacımızdır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımlar eğitim sistemimizde köklü bir dönüşümün kapılarını aralamaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve mesleki eğitimi önceliklendiren politikalarla, huzurlu, güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturulmaktadır. Siz değerli eğitimcilerimiz sayesinde, eğitim ve öğretim bir milletin özünü koruyarak geleceğini inşa etmesini sağlar."

Eğitimde okul, veli ve öğrenci işbirliğine dikkati çeken Ergün, "İlimiz genelinde okul idareleri ve öğretmenlerimiz tarafından okul veli iş birliği konularında yürütülen çalışmalar önemli bir yer tutmakta olup, velilerimizi eğitim süreçlerine daha aktif katmak amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Özellikle velilileri de dahil edecek şekilde okuma etkinliklerinin düzenlenmesi iyi uygulama örneklerinin başında gelmektedir." dedi.

Seminere, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Sezai Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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