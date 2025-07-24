Artvin'de Din Görevlileri Arası Hutbe Sunumu Yarışması Düzenlendi

Artvin'de, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce "Din Görevlileri Arası 9. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması " bölge finali düzenlendi.???????

Artvin İl Müftülüğünün ev sahipliğinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars ve Tunceli illerinden 9 din görevlisi katıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Peçe'nin başkanlık ettiği değerlendirme komisyonunda Artvin İl Müftü Yardımcısı Berat Karali, Gümüşhane İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş, Erzincan Refahiye İlçe Müftüsü Zikrullah Fırat, Bayburt İl Müftülüğü Vaizi Bayram Tekgül yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda din görevlileri tek tek hutbeye çıkarak öncesinde kendilerine verilen öfke, namaz, iş ahlakı, dua, haram, örtünme gibi farklı konulardaki hutbeleri en etkileyicisi sunmak için çaba sarf etti.

İl Müftüsü Mesut Harmancı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı camiler ve din görevlileri haftası çerçevesinde personel arasında düzenlemiş olduğu yarışmanın bölge finaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bereketli ve güzel bir yarışma izlediklerini kaydeden Harmancı, "Başarılı olan hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu vesile ile ilimize teşrif eden dışardan gelen bütün hocalarımıza hoş geldin diyorum" dedi.

Yarışmada Muhammet Ali Oğuz birinci olurken, Abdulsamet Berber ikinci, Sefa Samet Yeşil üncü oldu.

Program dereceye giren din görevlilerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.