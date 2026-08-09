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Hopa'da Bulunan İHA Açık Denizde İmha Edildi

Hopa'da Bulunan İHA Açık Denizde İmha Edildi
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Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında bulunan insansız hava aracı (İHA), SAS ekipleri tarafından güvenli bir mesafeye çekilerek açık denizde imha edildi. Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı açıklamada, SAS komandolarının dün akşam belirtilen çalışmaları gerçekleştirdiğini ve aracın şu an itibarıyla imha edildiğini ifade etti.

İMHA EDİLDİ

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında bulunan insansız hava aracı (İHA) SAS ekiplerince imha edildi. Artvin Valisi Turan Ergün, imha sonrası yaptığı açıklamada, "SAS komandolarımız geldiler. Dün akşam ifade ettiğimiz gibi çalışmalarını gerçekleştirdiler. Şu an itibarıyla söz konusu araç güvenli bir mesafeye çekilerek açık denizde imha edildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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