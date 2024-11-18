Artvin'de Çığ Felaketi: 6 Köye Ulaşım Kesildi
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor. Camili Geçidi'nde düşen çığ nedeniyle Borçka-Camili kara yolu kapandı ve bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köye ulaşım sağlanamıyor.
İlçede Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) Havzası'ndaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun yaklaşık 30. kilometresindeki Camili Geçidi'nde çığ düştü.
Çığ nedeniyle 6 köye ulaşımın sağlandığı kara yolu çift taraflı trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.