Artvin Ardanuç'ta kalp kriziyle ölen emekli özel harekat polisi Yalçın defnedildi

Artvin Ardanuç'ta kalp kriziyle ölen emekli özel harekat polisi Yalçın defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Ardanuç'ta kalp krizi sonucu ölen emekli özel harekat polisi Aytekin Yalçın (56) toprağa verildi. Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Adakale Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli özel harekat polisi Aytekin Yalçın'ın (56) cenazesi defnedildi.
Uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel harekat polisi olarak görev yapan Yalçın için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirilen Yalçın'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Adakale Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Yalçın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.