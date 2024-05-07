Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucusu Celal Başlangıç'ın cenaze programı belli oldu

(İSTANBUL)- Almanya'da vefat eden Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni Celal Başlangıç'ın cenaze programı belli oldu. Başlangıç'ın cenaze töreni 10 Mayıs Cuma günü Almanya Köln'deki Nordfriedhof'daki Trauer Halle'de yapılacak. Başlangıç'ın cenazesi törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu üyelerinden, Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeni, sürekli basın kartı sahibi Celal Başlangıç 3 Mayıs 2024 Cuma günü Almanya'da vefat etmişti.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN BASSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Celal Başlangıç'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda,"Uzun yıllar mesleğimize başarıyla hizmet veren üyemiz Celal Başlangıç'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Celal Başlangıç için cenaze töreni 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da Almanya Köln'deki Nordfriedhof'daki Trauer Halle'de yapılacak. Başlangıç'ın cenazesi törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

CELAL BAŞLANGIÇ KİMDİR?

İstanbul'da 1956'da doğan Başlangıç, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Mesleğe 1975 yılında Ege Ekspres Gazetesi'nde başladı. Günaydın Gazetesi'nde çalıştı. 1981-1984 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Evrensel Gazetesi'nin kurucu genel yayın müdürü oldu. Radikal'in kurucuları arasında yer aldı. T24, Gazete Duvar, Bianet, Haberdar gibi sitelerde yazdı. Artı TV ve Artı Gerçek'in kurucu yayın yönetmeniydi. Çok sayıda gazetecilik ödülü sahibi olan Başlangıç'ın Kanlı Bilmece, Telboyu İnsanlar, Hayatın Rengi Gökkuşağı, Hayata Söylenmiş Şarkılar, Korku Tapınağı, Trilye'den Yusufeli'ne Adatepe'den Derik'e Hayat Ağacıyla Yaşayanlar isimli kitapları bulunuyor.