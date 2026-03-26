Haberler

"Satıcının Ölümü" oyunu, Zorlu PSM'de prömiyer yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pulitzer ve Tony ödüllü yazar Arthur Miller'ın eseri 'Satıcının Ölümü', Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelendi. Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor'un rol aldığı yapım, Rufus Norris yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü eseri "Satıcının Ölümü", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) prömiyer gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Hira Tekindor'un çevirisiyle sahneye taşınan eserin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin yer aldı.

Oyunun yönetmenliğini, 2015-2025 arasında Londra'daki National Theatre'ın genel sanat yönetmenliğini üstlenen Rufus Norris gerçekleştirdi.

Oyunda, "Willy Loman"ın umutları, hayal kırıklıkları ve ailesiyle olan ilişkisi üzerinden şekillenen dramatik bir hikaye sahneye taşınıyor.

"Willy Loman" karakterini Halit Ergenç, "Linda Loman" rolünü ise Zerrin Tekindor canlandırıyor."

Prodüksiyonun sahne tasarımına Es Devlin, kostümlerine Katrina Lindsay, ışık tasarımına Oliver Fenwick, koreografisine Javier de Frutos imza attı.

Oyunun müzikleri ise Oğuz Kaplangı, ses tasarımı da Adam Cork tarafından hazırlandı.

Klasik bir metnin çağdaş bir yorumla sahneye taşındığı yapım, 31 Mart'ta ikinci temsille beraber sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı

Attığımız muhteşem golden sonra kendilerinden geçtiler
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi

Tam 3 saat hayattan koptu, şimdi eskisinden daha sağlıklı
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Oosterwolde, Türkiye-Romanya maçı biter bitmez telefona sarıldı

Türkiye maçı biter bitmez telefona sarıldı