Artem Martis'in 31 ton ağırlığındaki cam eseri Antalya'da COP31'de sergilenecek

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Çağdaş sanatçı Artem Martis, 26 ton endüstriyel atık cam ve 5 ton paslanmaz çelik kullanarak, iklim krizinin görünmeyen etkilerine dikkati çeken 6 metre yüksekliğinde "What We Don't See" (Görmediklerimiz) adlı enstalasyon hazırladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da sergilenmek üzere tasarlanan eser, buzdağının su altında kalan büyük kütlesinden ilham alıyor. İklim krizinin yalnızca görünen sonuçlarına değil, arka planda kalan etkilerine de odaklanan çalışma, izleyiciyi alışılmış bakış açısını sorgulamaya davet ediyor.

Yaklaşık 5 metre çapındaki ve toplam 31 ton ağırlığındaki heykel, ileri dönüşüm prensibiyle endüstriyel atık camın yeniden değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

Buzdağının su altında genişleyen kütlesini temsil eden ters piramit formundaki eserin geometrisine uygun özel bir paslanmaz çelik taşıyıcı sistem tasarlandı. Heykelin mühendislik altyapısının yanı sıra kavramsal anlatısının da bir parçası olarak kurgulanan çelik strüktür, eserin bütünlüğünü tamamlıyor.

Altı metre yüksekliğindeki cam yüzey, her biri ortalama 70 ila 80 kilogram ağırlığında 360 bağımsız modüler bloktan oluşuyor. Binlerce cam parçasının katmanlar halinde bir araya getirilmesiyle oluşturulan yüzey, gün ışığıyla etkileşime girerek değişen yansımalar ve derinlikler meydana getiriyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tasarlanan eserin hem cam kabuğu hem de çelik taşıyıcı sistemi sökülerek farklı mekanlarda yeniden kurulabilecek şekilde hazırlandı.

Kaynak: AA