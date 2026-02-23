Haberler

"Art Show" galerilere özgür ve deneysel sunumlar gerçekleştirme imkanı sundu

'Art Show' galerilere özgür ve deneysel sunumlar gerçekleştirme imkanı sundu
Güncelleme:
Uluslararası Sanat Galerileri Derneği'nin düzenlediği 'Art Show: Galeriler Buluşması 2026', dört gün boyunca 8 bin 500 sanatseveri ağırladı. Etkinlik, sanat dünyasının güncel tartışmalarına zemin hazırlayan söyleşiler ve deneysel sunumlar ile dikkat çekti.

Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında, 2Plan Terminal Etiler'de gerçekleştirilen "Art Show: Galeriler Buluşması 2026", dört gün boyunca 8 bin 500 sanatseveri ağırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sergi seçkisi ve söyleşi programıyla yoğun ilgi gören Art Show, yalnızca bir sergi alanı değil, düşünsel üretimi besleyen, diyalog ve iş birliğini güçlendiren bir buluşma noktası olmayı amaçlayarak, kar amacı gütmeyen yapısıyla galerilere daha özgür ve deneysel sunumlar gerçekleştirme imkanı tanıdı.

Platformun yerel ve uluslararası konuşmacıları bir araya getiren "İmkansız Aşk" başlıklı söyleşi programı, iki gün boyunca sanat dünyasının güncel tartışmalarına bir zemin sundu.

Art Show 2026'da Uluslararası Sanat Galerileri Derneği tarafından bu yıl ilk kez verilen "Onur Ödülü" ise 40 yılı aşkın süredir galericilik mesleğini sürdüren Nuran Terzioğlu'na takdim edildi.

Etkinliğe katılan galeriler arasında Ambidexter, Art On İstanbul, artSümer, Bosfor, BüroSarıgedik, C.A.M. Galeri, DİRİMART, EVİN, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev İstanbul, Galerist, KAIROS, Martch Art Project, MERKUR, OG Gallery, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Pi Artworks, Pilevneli, Pilot, Sanatorium, Simbart Projects, Galeri Siyah Beyaz, SanaMekan, The Pill, Versus Art Project, x-ist ve Zilberman yer aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
