Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı

Merakla beklenen görüşme Beştepe'de başladı! İşte ilk kareler
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Arsuz'da İtfaiye Ekipleri Kaçan Papağanı Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kafesinden kaçan bir papağanı itfaiye ekipleri yakalayarak sahibine teslim etti. Olay, Nardüzü Mahallesi'nde gerçekleşti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde itfaiye ekipleri kafesinden kaçan papağanı yakalayıp sahibine teslim etti.

Nardüzü Mahallesi'nde kafesinden kaçan papağanın ağaçta olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla papağanı yakaladı.

Papağan, daha sonra sahibine teslim edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.