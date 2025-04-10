Arsuz'da İtfaiye Ekipleri Kaçan Papağanı Kurtardı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kafesinden kaçan bir papağanı itfaiye ekipleri yakalayarak sahibine teslim etti. Olay, Nardüzü Mahallesi'nde gerçekleşti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde itfaiye ekipleri kafesinden kaçan papağanı yakalayıp sahibine teslim etti.
Nardüzü Mahallesi'nde kafesinden kaçan papağanın ağaçta olduğunu görenler, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla papağanı yakaladı.
Papağan, daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel