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Füsun Sayek ölümünün 20. yılında etkinliklerle anıldı

Füsun Sayek ölümünün 20. yılında etkinliklerle anıldı
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Türk Tabipleri Birliği önceki dönem başkanlarından Dr. Füsun Sayek, ölümünün 20. yılında düzenlenen çalıştay, söyleşi ve imza günü gibi etkinliklerle anıldı; tıp eğitimi, medya etiği ve iletişim stratejileri tartışıldı, mezarı başında anılarak katkıları vurgulandı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi önceki dönem başkanlarından Doktor Füsun Sayek ölümünün 20. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Füsun Sayek anma buluşmasında, "Tıp Eğitim Çalıştayı- Mesleklerarası Eğitim", "Medya-Etik-Sağlık: Neredeyiz", "Meslek Örgütü- İletişim Stratejileri" sunumları ile hekim yazarlarla söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey'den Ayşe Gültekingil ve İskender Sayek'in açılış konuşmasıyla başlayan eğitim çalıştayının ardından "Medya-Etik-Sağlık: Neredeyiz" başlığında Medya Ombusmanı Faruk Bildirici ve Birgün Gazetesi sağlık editörü Sibel Bahçetepe, gazeteci Semra Topçu'nun moderatörlüğünde dijital devrim yaşanırken derinleşen etik sorunların karşısında mücadele alanlarını ve oluşturulacak iletişim stratejisini tartıştı.

"Meslek Örgütü- İletişim Stratejileri" sunumunda ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Gökhan Bulut moderatörlüğünde Çağrı Kaderoğlu Bulut, TTB'nin üyeleriyle, doktorlarla ve hasta-hasta yakınlarıyla iletişim sorunları, artan sağlıkta şiddete karşı oluşturulacak iletişim stratejilerini ortaya koydu.

Mezarı başında anılan Sayek'in, etik duruşu ve savunduğu değerlerle TTB'ye katkısı vurgulandı. İskender Sayek burada yaptığı konuşmada, 20 yıldır gerçekleştirilen Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri'nin hazırlıklarının Füsun Sayek tarafından başlatıldığını hatırlattı.

Kaynak: ANKA
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