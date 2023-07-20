Arsuz'da Amanos Dağları'nda 7 Bin 200 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'ndaki ormanda dronla inceleme yapan polis ekipleri, 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi, Amanos Dağları'ndaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yapılan incelemede tespit edilen bölgede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler daha sonra imha etti. Kenevirlerin yetiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.