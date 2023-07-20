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Arsuz'da Amanos Dağları'nda 7 Bin 200 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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HATAY'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'ndaki ormanda dronla inceleme yapan polis ekipleri, 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi, Amanos Dağları'ndaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yapılan incelemede tespit edilen bölgede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler daha sonra imha etti. Kenevirlerin yetiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Amanos Dağları'ndaki ormanda dronla inceleme yapan polis ekipleri, 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisi, Amanos Dağları'ndaki ormanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Dronla yapılan incelemede tespit edilen bölgede 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler daha sonra imha etti. Kenevirlerin yetiştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Amanos Dağları Güncel Haberler

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