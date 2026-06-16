Arnavutluk'ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları 17. gününde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 17. gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

"Arnavut halkına verecek hiçbir şeyi kalmamış olan tüm eski siyasi sınıfın istifasını talep ediyoruz"

Göstericilerden 39 yaşındaki Erlind Kuçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür gösterilere dahil olduğunu söyledi.

İktidar ile muhalefetin Arnavut halkını birçok açıdan felakete sürüklediğini ileri süren Kuçi, "Sadece Başbakan (Edi) Rama'nın değil, zaten tükenmiş ve Arnavut halkına verecek hiçbir şeyi kalmamış olan tüm eski siyasi sınıfın istifasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Kuçi, bu gösteri ve sivil toplum hareketinden, ülkeye, siyasete ve geleceğe farklı bir yön verecek yeni bir muhalefet anlayışının ortaya çıkmasını umduğunu belirtti.

"Başbakan Rama uzaklaşana kadar gösterilerimize devam edeceğiz"

19 yaşındaki Naim Azizllari de geleceği için gösterilere katıldığını söyleyerek, "Sosyalist Parti ve Demokratik Partiye baktığımızda, son 35 yıldır bu partilerde tek bir hayırlı insan göremedik. Başbakan Rama'nın en kısa sürede görevden ayrılması gerektiğine yüzde 100 katılıyorum, çünkü diğerlerine yol açması gerekiyor. Başbakanımız (Rama) görevden uzaklaşana kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

63 yaşındaki Arben Denizi ise hem Başbakan Rama'nın hem de ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın görevden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin gösteriye katılımına ilişkin sevincini paylaşan Denizi, "İnşallah, bunu değiştireceğiz. Başbakan Rama, Sali Berisha ile birlikte gitmeliydi, yurt dışında eğitim görmüş olanlardan yeni bir nefes gelmeli, Rama hükümetinin parçası olan hırsızlık yapanlar değil. Rama hükümetiyle olan mücadeleyi kazanana kadar gösterilerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.