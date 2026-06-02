Tiran'da 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla protesto düzenlendi
Arnavutluk'un Avlonya şehrindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi, 'Arnavutluk satılık değildir' sloganıyla binlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Arnavutluk'un Avlonya (Vlora) şehrindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla protesto edildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan göstericiler, Zvernec'te bir sahilin turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Skender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, "Arnavutluk satılık değildir" yazılı döviz ve pankartlar açarak Başbakanlık binasına yürüdü.

Göstericiler burada, ülkedeki koruma altındaki bölgelerde inşaat faaliyetlerine karşı çıktıklarını belirterek, "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.

Hafta sonu yapılan protestolarda göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı

Bu arada, Zvernec'teki projenin yapılması planlanan alanda yapılan gösterilerde, alanı koruyan özel güvenlik şirketi çalışanları ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Güvenlik görevlilerinin sıktığı biber gazı hem göstericileri hem de alandaki polisleri etkilemişti. Güvenlik şirketi ise buradaki görevli bazı çalışanların görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise olayların ardından yaptığı açıklamada, "projenin tüm yasal ve çevresel prosedürlere uygun şekilde ilerlediğini" söylemişti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, alanın ABD Başkanı Donald Trump'un kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'e satıldığı iddia ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Nurduhan
