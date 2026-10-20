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Arnavutluk'ta öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar sürüyor

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler devam ediyor.

Ülkede öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan protesto eylemlerinin 8'inci gününde de gerginlik yaşandı.

Başkentte düzenlenen gösterilere, lise öğrencileri ve vatandaşların yanı sıra çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri de destek verdi.

Tiran Politeknik Üniversitesi önünde ve Rahibe Teresa Meydanı'nda toplanan göstericiler, daha sonra Başbakanlık binasına yürüdü. Buradan Eğitim Bakanlığı'na yürüyen protestocular, Bakanlık binasına taş ve havai fişek fırlattı.

Emniyet güçleri de göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Protestocular ile polis arasında akşam saatlerinde Ulus Şehitleri Bulvarı ve İskenderbey Meydanı'nda da gerilim yaşanırken Arnavutluk medyasında polisin göstericilere müdahalede plastik mermi ve sis bombası kullandığı belirtildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bugün yaptığı açıklamada, ülkede devam eden gösterilere katılan öğrencilere diyalog çağrısı yapmıştı.

13 Ekim günü başlayan ve bir haftadır süren protestolarda, polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Eğitim sisteminin değiştirilmesini talep eden öğrencilerin gösterileri şiddet eylemlerine sahne olmuştu.

Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.

Kaynak: AA
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