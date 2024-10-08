Üye Girişi
Haberler

Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto: 10 Polis Yaralandı

Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protesto: 10 Polis Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, muhalefetteki Demokratik Parti'nin çağrısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoda güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı. Gösterilerde 10 polis yaralandı ve birçok malzeme hasar gördü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen göstericiler, Başbakanlık binası önünde toplandı.

Başbakanlığın önünden başlayarak başkentin sokaklarında yürüyüş gerçekleştiren protestocular, Meclis, İçişleri Bakanlığı, Tiran Belediyesi ve iktidardaki Sosyalist Partinin (PS) binasının önünden geçerek protestolarını sürdürdü.

Başta Başbakanlık olmak üzere çeşitli kurumlara molotofkokteyli ve sis bombası atan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Birkaç saat süren protestoda polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Göstericiler, kurumların önündeki korkuluklar, otobüs durakları, çöp kutuları ve binalara zarar verdi.

10 polis yaralandı

Protesto esnasında atılan molotofkokteyli ve yabancı cisimlerden bazı polisler yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Gösteride vatandaşların molotofkokteyli, piroteknik maddeler ve sert cisimlerle saldırması sonucu 10 polis yaralandı." ifadesine yer verildi.

Yüzlerce polisin görev aldığı gösteri esnasında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Muhalefet, geçici hükümet talep ediyor

Protesto, PD Milletvekili Ervin Salianji'ye bir yıl hapis cezası verilmesine tepki amaçlı düzenlendi.

PD, ayrıca gelecek yıl düzenlenmesi planlanan genel seçimi denetleyecek teknik (geçici) hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkedeki gerginlik, Salianji'nin mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı. Geçen hafta muhalefet milletvekilleri, Mecliste de protesto düzenlemişti.

PD Milletvekili Salianji, bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

Hükümet Tiran Polis

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 'Narin babaevinde öldürüldü' haberlerinin ardından Güran ailesinden dikkat çeken açıklama

'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberlerinin ardından aileden dikkat çeken açıklama

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ekim An26 Ağustoskara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TBMM kapalı oturum nedir? Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, CANLI - ŞİFRESİZ nereden izlenir (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü! TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta? Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Kimya Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Fizik Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.