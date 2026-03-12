Arnavutluk Meclisinde eski Başbakan Yardımcısı'nın dokunulmazlığının kaldırılmaması protesto edildi

Arnavutluk Meclisinde, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan eski Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebinin reddedilmesi protesto edildi.

Meclis'te düzenlenen oturumda, Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığının (SPAK) milletvekili olan Balluku hakkında "tutuklama/özgürlüğünden mahrum bırakma" yetkisi verilmesi talebi oylandı.

İktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) 82 ret oyu verirken, muhalefet partilerinden 47 lehte oy kullanıldı. Talep onaylanmayarak Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması girişimi Meclis'ten geçmedi.

Oylamanın ardından muhalefet milletvekilleri Meclis salonunda kararı protesto etti. Kürsüyü bloke eden vekiller, "istifa" ve "geçici hükümet" yazılı pankartlar taşıdı.

İktidar, Balluku davasında yolsuzluk veya adaleti engelleme suçlaması bulunmadığını savunurken, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Balluku'nun "delilleri yok etme riski taşıdığı" gerekçesiyle savcılığın talebinin onaylanmasından yana olduklarını belirtti.

Muhalefet partisi Meclis önünde protesto düzenledi

Öte yandan, Meclis dışında toplanan muhalefet yanlıları alınan kararı protesto etti.

Göstericiler ayrıca Başbakan Edi Rama'nın da istifasını talep etti.

Gösteriye katılan PD Genel Başkanı Sali Berisha, "Anayasa'yı ve insan onurunu savunmak" adına toplandıklarını dile getirdi.

Olaysız sona eren gösteride yüzlerce polis görev aldı, Tiran'da birçok yol trafiğe kapatıldı.

Son aylarda Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri gösterilerin devam edeceğini duyurdu.

Yolsuzluk iddiasıyla 19 Kasım 2025'te Yolsuzluk ve Organize Suçlar Özel Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılan ve daha sonra yeniden görevine iade edilen Balluku, 5 Mart'ta yapılan kabine değişikliği ile görevinden alınmıştı.