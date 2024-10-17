Üye Girişi
Haberler

Arnavutluk Meclisinde Gerginlik: Muhalefet Milletvekilleri Arbede Çıkardı

Arnavutluk Meclisinde Gerginlik: Muhalefet Milletvekilleri Arbede Çıkardı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet milletvekillerinin hapis cezasına çarptırılan bir meslektaşları için protesto eylemleri yeniden gerginliğe neden oldu. Genel Kurul toplantısında yaşanan arbede, muhalefet ve güvenlik güçleri arasında çatışmaya dönüştü.

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstermesiyle başlayan gerginlik, bugün yeniden Meclise yansıdı.

Meclis çalışmalarından uzaklaştırılan milletvekillerinin zorla içeri girmesini önlemek amacıyla Genel Kurul salonunun ana girişinin önüne metal barikat konulurken, muhalefet milletvekilleri defalarca salonun iç kısmına girmeye çalıştı.

Genel Kurul salonuna girmeye çalışan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında arbede yaşandı.

Genel Kurul salonunun içerisinde de gerginlik devam ederken, bazı muhalefet milletvekilleri kürsü önünde sandalye toplayarak milletvekillerinin konuşma yapmalarını engelledi.

Oturum, sadece iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) milletvekillerinin katılımıyla devam etti.

Meclisteki gerginlik

Arnavutluk Meclisinde 30 Eylül'de de arbede yaşanmış, muhalefet milletvekilleri, Meclis binasının dışında sandalyelerini ateşe vermişti.

Bu kapsamda 3'ü ikişer ay, 20'si 40'ar gün ve biri 10 gün olmak üzere 24 muhalefet milletvekiline Meclis çalışmalarından uzaklaştırma cezası verilmişti.

Gerginlik, PD Milletvekili Salianji'nin, mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı.

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

Politika Güncel Hukuk Dünya

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu ne paylaştı? Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı! 18 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, Balık, Akrep burcu yorumu! 18 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, Cemile Keklik'in kocası yaşıyor mu? Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'ın lideri Yahya Sinvar kimdir? 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.