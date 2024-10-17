Arnavutluk Meclisinde Gerginlik: Muhalefet Milletvekilleri Arbede Çıkardı

Arnavutluk Meclisinde, ekim ayı başında meydana gelen gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstermesiyle başlayan gerginlik, bugün yeniden Meclise yansıdı.

Meclis çalışmalarından uzaklaştırılan milletvekillerinin zorla içeri girmesini önlemek amacıyla Genel Kurul salonunun ana girişinin önüne metal barikat konulurken, muhalefet milletvekilleri defalarca salonun iç kısmına girmeye çalıştı.

Genel Kurul salonuna girmeye çalışan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında arbede yaşandı.

Genel Kurul salonunun içerisinde de gerginlik devam ederken, bazı muhalefet milletvekilleri kürsü önünde sandalye toplayarak milletvekillerinin konuşma yapmalarını engelledi.

Oturum, sadece iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) milletvekillerinin katılımıyla devam etti.

Meclisteki gerginlik

Arnavutluk Meclisinde 30 Eylül'de de arbede yaşanmış, muhalefet milletvekilleri, Meclis binasının dışında sandalyelerini ateşe vermişti.

Bu kapsamda 3'ü ikişer ay, 20'si 40'ar gün ve biri 10 gün olmak üzere 24 muhalefet milletvekiline Meclis çalışmalarından uzaklaştırma cezası verilmişti.

Gerginlik, PD Milletvekili Salianji'nin, mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı.

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.