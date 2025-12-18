Haberler

Arnavutluk Meclisi'nde, Başbakan Yardımcısı Balluku'nun göreve iadesi nedeniyle gerginlik yaşandı

Güncelleme:
Arnavutluk Meclisi'nde, Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku'nun Anayasa Mahkemesi tarafından göreve iade edilmesi üzerine muhalefet ile iktidar arasındaki gerginlik arttı. Muhalefet milletvekilleri oturuma engel olmaya çalıştı ve arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisi'nde, Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun göreve iade edilmesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

Arnavutluk Meclisi'nin farklı gündem maddelerini görüşmek üzere toplandığı oturumda muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekilleri, 19 Kasım'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Başbakan Yardımcısı Balluku'nun Anayasa Mahkemesi tarafından göreve iade edilmesine karşı çıktı.

Muhalefet milletvekilleri bakanlar kurulu üyelerinin oturduğu koltuklara geçti, Meclis kürsüsünü kapattı ve oturuma engel olmaya çalıştı.

Meclis güvenlik görevlileri ile muhalefet milletvekilleri arasında da arbede yaşandı.

Ayrıca, bazı milletvekilleri meşale yaktı ve Meclis Başkanı Niko Peleshi'ye su fırlattı. Peleshi ise yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Haberler.com

