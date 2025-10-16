Haberler

Arnavutluk Emniyeti'ne İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Sertifikaları Verildi

Arnavutluk Emniyeti'ne İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Sertifikaları Verildi
TİKA destekleriyle düzenlenen 'İnsan Kaynakları Yönetimi' eğitimine katılan Arnavutluk emniyet mensuplarına sertifikaları, Tiran'daki törenle takdim edildi. Törende, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği yetkilileri ve Arnavutluk Polisi temsilcileri de yer aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen "İnsan Kaynakları Yönetimi" eğitimine katılan Arnavutluk Emniyeti mensuplarına sertifikaları törenle verildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Polis Akademisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Ömer Uslusoy, Arnavutluk Polisi İnsan Kaynakları Müdürü Anisa Duçkollari, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Arnavutluk kurumlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk'ta 1996'dan itibaren faaliyet gösterdiklerini anımsattı.

TİKA'nın en önemli faaliyetlerinden birinin eğitim projeleri olduğunu kaydeden Ata, "Bu kapsamda, 2007 yılında başlatılan uluslararası eğitim projesi ilk olarak Arnavutluk'ta başlamıştı. Arnavutluk örneğinden sonra bu yıl 40'a yakın ülkede bu projeler devam ediyor. Uluslararası güvenlik alanında işbirliği içinde bulunduğumuz ülkelere eğitim vermeye, eğitimlerimizi artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

EGM Personel Başkan Yardımcısı Mustafa Özer ise eğitime katılan kursiyerlere teşekkür etti.

Eğitime katılımın memnun verici düzeyde olduğunu kaydeden Özer, "İleride tekrardan bu konuyla ilgili kurs düzenlenmesine ihtiyaç duyulacak olursa biz gerekli desteği sağlamaktan çok mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Polis Akademisi Rektörü İlirjan Mandro da Türk kurumlarına eğitimin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Personel alanında büyük değer taşıyan bu kursun gerçekleştirilmesini mümkün kılan TİKA'ya ve kursa katılan uzmanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Eğitim kapsamında 21 polis memuruna, EGM uzmanları tarafından insan kaynakları yönetimi konusunda eğitim verildi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
