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Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla başkent Tiran'da "Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını" açıkladı. Rama, kurulacak sembolik "Bektaşi devletine" ilişkin, "Vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını, bunun dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla yapılacağını açıkladı.

BEKTAŞİLERE VATİKAN'A BENZER BİR STATÜ

Rama, Türkiye'den Arnavutluk'a kutsal makamın taşınmasının 95'inci yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen bir törende, "Bektaşilerin tarihi, Bektaşi Dünya Merkezi'nin kutsal makamına, Vatikan'a benzer bir statü verilmesi için kendiliğinden güçlü bir çağrıdır" dedi.

DUVARSIZ, POLİSSİZ, ORDUSUZ, VERGİSİZ...

Sembolik devletin "duvarsız, polissiz, ordusuz, vergisiz ve diğer özelliklerden yoksun, ama bir karargah, manevi bir devlet" olacağını belirten Rama, "Eğer kurulursa, bu İslam Sufi tarikatı için olan bölge, dünyanın en küçük devletlerinden biri olacak ve kendi yönetimi olacak. Ancak vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak" dedi. Rama, zamanlamaya dair detay vermedi ve planın Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.

1929'DAN BERİ ARNAVUTLUK'TA BULUNUYOR

Osmanlı İmparatorluğu'nda 13'üncü yüzyılda, sufiliğe bağlı olarak kurulan Bektaşi merkezi, "Türkiye Cumhuriyeti'nde 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının alınması" nedeniyle 1929'dan beri Arnavutluk'ta bulunuyor.

Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Keske ulkeyi alevi liderler yonetse insan sevgisi ogrenirler biraz Ataturk ilkeleri ile barisik insan merkezli bir ulke haline gelirdik

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

İslam Düşmanı Batı , İslam dışı uygulamaları , mezhep ,tarikat , din diye müslümanlara yutturmaya çalışıyor.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ulkenin sigortasi alevi kesimdir

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Gerçekten müşrikler heryerde

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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Yeni bir FİTNE YUVASI

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kimse ucuz propaganda yapmaya kalkmasın..Her milletin iyisi de vardır, kötüsü de.. Ahlaklısı da vardır, ahlaksızı da.. İyi insan olmak her türlü etnik, dini ve mezhepsel aidiyetten ayrı bir olgudur.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Zubeyir dogan haddini bil Alevilik varken abd yoktu o kadani kuma gomerek akp ekranlarinda tarih ogrenmeye kalkarsan kendini rezil etmekten baska bir halt elde edemezsin senin dedelerin Alevi bektasi,idi ac osmanli tarihini oku osmanli islamlastirdigi topraklari neden alevi bektasi yapsin kendine bezlnzetmezmiydi sunni olsa bak demekki osmanli kokeni bilr aleviymis

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Din ve siyaseti gordugunde kacacaksin ama bilim gordugunde yapisacaksin

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Haber YorumlarıSiyah İnci:

Ne güzel işte avrupanın kalbinde Bektaşi Merkezi onlar düşünsün

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Haber YorumlarıREPTİLYAN DÜŞMANI:

reptilyanlara dikkat kardeşlerim ayık olun aranızda geziyorlar

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