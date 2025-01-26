Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını, bunun dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla yapılacağını açıkladı.

BEKTAŞİLERE VATİKAN'A BENZER BİR STATÜ

Rama, Türkiye'den Arnavutluk'a kutsal makamın taşınmasının 95'inci yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen bir törende, "Bektaşilerin tarihi, Bektaşi Dünya Merkezi'nin kutsal makamına, Vatikan'a benzer bir statü verilmesi için kendiliğinden güçlü bir çağrıdır" dedi.

DUVARSIZ, POLİSSİZ, ORDUSUZ, VERGİSİZ...

Sembolik devletin "duvarsız, polissiz, ordusuz, vergisiz ve diğer özelliklerden yoksun, ama bir karargah, manevi bir devlet" olacağını belirten Rama, "Eğer kurulursa, bu İslam Sufi tarikatı için olan bölge, dünyanın en küçük devletlerinden biri olacak ve kendi yönetimi olacak. Ancak vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak" dedi. Rama, zamanlamaya dair detay vermedi ve planın Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.

1929'DAN BERİ ARNAVUTLUK'TA BULUNUYOR

Osmanlı İmparatorluğu'nda 13'üncü yüzyılda, sufiliğe bağlı olarak kurulan Bektaşi merkezi, "Türkiye Cumhuriyeti'nde 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının alınması" nedeniyle 1929'dan beri Arnavutluk'ta bulunuyor.