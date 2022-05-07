Arnavutluk Bankası Müzesi, nadir bulunan değerli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Bankası Müzesi, geçmişten günümüze ulaşan madeni para ve banknotlarla ilgi çekiyor.

Başkentteki Merkez Bankası binası içinde 30 Ekim 2015'te açılan müze, Arnavutluk'un bağımsızlığının ilan edildiği 1912 yılından günümüze kadar gelen ender madeni para ve banknot koleksiyonuna ulaşmayı mümkün kılıyor.

Arnavutluk Bankası Müzesi'nde sergilenen koleksiyonlar arasında hazineler, madeni paralar ve banknotlar, çekler, menkul kıymetler, madalyonlar, üzerinde madeni paralar bulunan kişisel mücevherler, altın külçeler, Merkez Bankası tarafından tarihi olayları ve karakterleri anmak için verilen hatıra paraları ve etnografik objeler bulunuyor.

"Banka Kombetare e Shqipnis" ismiyle 2 Eylül 1925'te kurulan Arnavutluk Ulusal (Merkez) Bankası'nın, Şubat 1926'da bastığı ilk Arnavutluk ulusal para birimi olan "altın frankı" ve "leke" adlı kuruşlar da müzede sergilenenler arasında yer alıyor.

Bunlar, aynı zamanda Arnavut kültürel mirasının bir parçasını oluşturuyor.

Müzede Osmanlı paraları da sergileniyor

Arnavutluk Bankası Müze ve Yayıncılık Sektörü Sorumlusu Besa Prela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin sadece para koleksiyonu müzesi değil aynı zamanda Merkez Bankası'nın ne olduğunu, finansmanın nasıl yönetildiğini ve para politikasının nasıl çalıştığını açıklayan bir finansal eğitim müzesi olduğunu söyledi.

Müzenin bölümlerinin kronolojik olarak ayrıldığına dikkati çeken Prela, "Arnavutluk Bankası Müzesi, gerek günümüz Arnavutluk topraklarında gerek bizim tarihi topraklarımızda dolaşan madeni para ve banknotlar gibi, Arnavutluk Bankası'nın hazinelerinde sakladığı tüm bu kültürel mirası sergilemek, milletimizin tarihinin farklı dönemlerinde paramızın yolculuğunu anlatmak için kuruldu." dedi.

Bu arada, müzenin bir kısmını da Osmanlı sikkeleri koleksiyonu oluşturuyor. Osmanlı madeni paralarının yer aldığı koleksiyonda, 15'inci yüzyıldan 20'nci yüzyılın başlarına kadar Osmanlı Devleti'nde tedavülde olan madeni paralar sergileniyor.

Koleksiyonda akçe, kuruş başta olmak üzere altın lira ve birçok Osmanlı madeni parası bulunuyor.

Müze yöneticilerine göre, kurum içinde olmasına rağmen müzeye ziyaretçilerin ve araştırmacıların ilgisi her zaman yüksek.