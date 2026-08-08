Sazlıbosna'da misinaya takılan karabatak kurtarıldı
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların kullandığı misina ve ağlara takılan karabatak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların kullandığı misina ve ağlara takılan karabatak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Barajdaki ağaçlık alanda karabatağın misina ve ağlara dolandığını gören vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Botla gölün ortasındaki alana ulaşan ekipler, karabatağı bulunduğu yerden çıkardı.
Kıyıya getirilen karabatağın üzerindeki misina ve ağ parçaları ekiplerce temizlendi. Gerekli kontrolleri yapılan karabatak, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Karabatağın misinalardan temizlenmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.