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Arnavutköy'de Taksi İSKİ Çukuruna Düştü

Arnavutköy'de Taksi İSKİ Çukuruna Düştü
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Arnavutköy'de İSKİ ekiplerinin çalıştığı yolda ilerleyen taksi, sürücünün karşı şeritten gelen araca yol vermek için durmasının ardından hareket ederken açık olan çukura düştü. Şoför Kaan Hüseyin Yüksel kazayı yara almadan atlatırken, taksi yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

ARNAVUTKÖY'de taksi, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı çukura düştü. Şoför Kaan Hüseyin Yüksel'in yara almadan kurtulduğu kazada, taksi yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Hadımköy-Haraççı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı caddede ilerleyen 34 TDJ 72 plakalı taksinin şoförü Kaan Hüseyin Yüksel, karşı şeritten gelen araca yol vermek için durdu. Çalışma yapan ekiplerin yönlendirmesiyle hareket eden Yüksel, yolda açılan çukuru fark etmeyerek taksiyle birlikte çukura düştü. Metrelerce derinlikteki çukura büyük bölümüyle gömülen taksinin şoförü kazayı yara almadan atlattı. Yüksel, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Taksi, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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