Arnavutköy'de silah zoruyla girdikleri evde iki kişiyi darbederek ziynet eşyalarını gasbeden şüpheliler yakalandı

Arnavutköy'de, iddiaya göre bir eve silah zoruyla giren şüpheliler, M.B.(32) ve R.H.(44)'yi darbederek bağladılar. R.H.'nin kolundaki bilezikleri silah zoruyla alan şüpheliler evdeki ziynet eşyaları ile nakit paraları da gasbettikten sonra kaçmak istedi. Daireden çıktından sonra evin büyük çocuğu M.M. ile kapıda karşılaşan şüpheliler 'Ayağına sıkarız' diyerek tehdit edip geldikleri motosikletle kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerin iş yerindeki gasp hazırlıklarının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 9 Aralık günü saat 17.10 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye kılığına giren iki şüpheli, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ailenin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeri giren şüpheliler, M.B. ve R.H.'nin ellerini ve ağızlarını bağladı. Direnen mağdurları bir süre darbeden şüpheliler, evde bulunan 2 altın bilezik, 4 altın yüzük, 50 euro ve bir miktar Türk lirasını gasbetti. Daha sonra evden çıkan şüpheliler, ev sahibinin oğlu M.M. ile karşılaştı. Çıkan kavgada kaçmaya çalışan şüpheliler, M.M.'yi 'ayağına sıkarız' diyerek tehdit etti. Şüpheliler, plakasız motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.H. (39) ve A.G. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet susturucu, 21 adet mermi ile olay sırasında başlarında bulunan 2 motosiklet kaskı ele geçirildi. Olayda kullanılan motosiklet sokakta park halinde bulunurken, şüphelilerden A.H.'nin 4, A.G.'nin ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İŞ YERİNDE YAPTIKLARI HAZIRLIK KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri, şüphelilerin çalıştıkları iş yerindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerin olaydan önce gasp hazırlığı yaptıkları anlar yer aldı. Şüphelilerden birinin yatağının altına sakladığı silah ve mermileri aldığı anlar kameralara yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin, iş yerinden gasp yapacakları eve motosikletle giderken çok sayıda güvenlik kamerasına yakalandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H. ve A.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.