Arnavutköy'de servis aracıyla kamyonun çarpıştığı kazada 1 ölü, 10 yaralı var

Arnavutköy'de servis aracıyla kamyonun çarpıştığı kazada 1 ölü, 10 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arnavutköy'de Hadımköy Caddesi'nde servis aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı aksadı.
Arnavutköy'de, servis aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hadımköy Caddesi'nde seyreden henüz plakası bilinmeyen servis aracı ile kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede trafik akışı aksadı.
Kaynak: AA