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Arnavutköy'de servis aracıyla kamyonun çarpıştığı kazada 1 ölü, 10 yaralı var

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Arnavutköy'de Hadımköy Caddesi'nde servis aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı aksadı.

Arnavutköy'de, servis aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hadımköy Caddesi'nde seyreden henüz plakası bilinmeyen servis aracı ile kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik akışı aksadı.

Kaynak: AA
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