Arnavutköy'de Otomobil Eve Çarptı: 5 Yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eve çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İslambey Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde E.A. idaresindeki 34 NYC 471 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir eve çarptı.

Kazada otomobildeki E.A, Z.K.D. ve R.D. ile evde bulunan A.Y. ve A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada evde ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA