Haberler

Arnavutköy'de Otomobil Eve Çarptı: 5 Yaralı

Arnavutköy'de Otomobil Eve Çarptı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eve çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eve çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İslambey Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde E.A. idaresindeki 34 NYC 471 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir eve çarptı.

Kazada otomobildeki E.A, Z.K.D. ve R.D. ile evde bulunan A.Y. ve A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada evde ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş

Teyzesini vahşice katletmişti! Cinayetten önce yapay zekaya başvurmuş
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu

Binlerce kilometre öteden geldiği Türkiye'de ölümden döndü