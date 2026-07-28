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Arnavutköy'de Otomobil Gecekonduya Çarptı: 5 Yaralı

Arnavutköy'de Otomobil Gecekonduya Çarptı: 5 Yaralı
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Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir gecekonduya çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi ile evde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir gecekonduya çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi ile evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında İslambey Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Eyüp A.(22)'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NYC 471 plakalı otomobil, caddedeki gecekonduya çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen araçta bulunan Eyüp A., Zehra Kübra D., Rabia D. ile evde olan Ayşe Y. ve Ayaz Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle gecekonduda hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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