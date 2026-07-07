Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği market kamyonu, bariyerleri aşarak çevre yolundan yan yola devrildi. Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Arnavutköy Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan V. idaresindeki 34 KA 4346 plakalı seyir halindeki market kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak çevre yolundan yan yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen şoför Emirhan V. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Devrilen kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı