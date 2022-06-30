Son dakika haberleri: Arnavutköy'de kiraya zam tartışmasında ev sahiplerinden kiracıya darp iddiası

ARNAVUTKÖY'DE kiraya zam tartışmasında, ev sahibinin 3 kardeşinin kiracılara saldırarak darbettiği iddia edildi. Kiracı çift ile başından yaralanan yeğenleri darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. 3 kardeşin bina koridorunda kiracı çifti ittirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 03.13'te Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ev sahibi Özkan Avcı, kiracıları Orhan ve Filiz Görenç çiftine kira bedelini bin 500 liradan 4 bin 500 liraya çıkartacağını bildirdi. Bu parayı ödeyemeyeceklerini belirten Görenç çiftine evi boşaltmaları söylendi. Bunun üzerine kiracı ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Binaya gelen ev sahibi Özkan Avcı'nın kardeşileri Ethem Avcı, Erdem Avcı ve Murat Avcı ile kiracı çift arasında kavga çıktı. Kavga sonrası Orhan Görenç, Filiz Görenç ve yeğenleri darp raporu alarak üç kardeşten şikayetçi oldu. Üç kardeşin bina koridorunda kiracı çifti ittirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"DUVARDAN DUVARA BİZİ VURDULAR"

"İNSANLIKLA ÇIKSINLAR"

Ev sahibinin annesi Yadigar Avcı ise "Çocuğum gelmiş insanlıkla demiş ki benim evimi boşaltın. Bayan da diyor ki 'ben kan dökeceğim boşaltmıyorum. 10 sene oturacağım' diyor. İnsanlıkla çıksınlar. Biz onları istemiyoruz. Ne kontratımız var ne de bir şeyimiz var. Öyle girmişler, oturuyorlar" dedi. Telefonla ulaştığımız ev sahibi ise kiracıların 1,5 senedir kira vermediğini iddia etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel