Son dakika haberleri... Arnavutköy'de eşi ve çocuğunun yanında öldürülmüştü; Saldırganlar yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de Mehmet Basatemur'un evinin önünde eşi ve çocuğunun da içinde olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de Mehmet Basatemur'un evinin önünde eşi ve çocuğunun da içinde olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin ihtikam almak için saldırı düzenlediği öne sürülürken cinayet öncesi otomobille sokağa geldikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda, Mehmet Basatemur eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle, evinin olduğu sokağa geldiği sırada pompalı silahla saldırıya uğradı. Saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Mehmet Basatemur ve çocuğu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Basatemur, kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ