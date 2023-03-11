ARNAVUTKÖY'DE CEMEVİNE PENCEREDEN GİREN HIRSIZ KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de bulunan Boğazköy Cemevi'ne pencereden giren hırsız, sadaka kutusunu ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de 8 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Boğazköy Cemevi'ne hırsız girdi. Cemevi'nin açık camından içeriye giren O.D., bir süre sonra elinde sadaka kutusu ve dizüstü bilgisayarla çıktı. Olaydan 2 gün sonra hırsızlık yapıldığını fark eden cemevi yetkilileri, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli O.D., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda O.D.'nin çaldığı dizüstü bilgisayarı 2 bin liraya sattığı öğrenildi. Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan O.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Satılan dizüstü bilgisayar cemevi yetkililerine teslim edilirken, hırsızın binaya camdan girdiği, elinde sadaka kutusu ve dizüstü bilgisayarla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. \t