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ARNAVUTKÖY'DE ATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

ARNAVUTKÖY'DE ATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Güncel Haberler

ARNAVUTKÖY'de ailesiyle birlikte at çiftliğine giden 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği attan düştü.

ARNAVUTKÖY'de ailesiyle birlikte at çiftliğine giden 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği attan düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğinde meydana geldi. Alesiyle birlikte at çiftliğine gelen 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sümeyye Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görüntü dökümü

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-Hastane Acil görüntüsü

-Hastane binası görüntüsü

-Gittikleri at çiftliği

-Genel detaylar

-Kadının fotosu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyin Kanaması Güncel Haberler

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