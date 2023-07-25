Arnavutköy'de iki bina arasındaki boşluğa atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sonucunda bir depo, bir market ve 6 katlı iki bina kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de 6 katlı 2 binayı küle çeviren yangının çıkış anı kamerada

Sigara izmariti 1 depo, 1 dükkan ve 2 binayı küle çevirdi, yangının çıkış anı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde iki bina arasındaki boşluğa dizilmiş elyaflar üzerine atılan sigara izmariti önce bir depoya ardından bir markete ve 6 katlı 2 binaya sıçrayan yangına neden olmuştu. Yangının başladığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binadan atılan sigara izmaritinin ardından dumanların yükseldiği ve ardından alevlerin hızla büyüdüğü görüldü.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İki bina arasında bulunan boşluğa dizilmiş olan elyaflar atılan sigara izmariti nedeniyle tutuştu. Elyaflardaki alevin hızla büyümesiyle yangın zemin katta bulunan bir depoya ardından üst katta bulunan markete ve 6 katlı 2 binaya sıçradı. Alevlerin hızla büyüdüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler saatler süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürebildi. Polis ekiplerinin çalışması devam ederken yangının ilk çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde atılan sigara izmaritinin ardından dumanların yükseldiği ardından da alevlerin hızla büyüdüğü görüldü.

2 bina kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangın sonucunda bir depo bir market ve 6 katlı iki bina kullanılamaz hale geldi. Binaların dış cephelerinde açıklıklar oluştu market ürünleri küle döndü. İşyeri son anda yanmaktan kurtulan bir kişi ise duruma tepki gösterdi.

Yangının çıktığı binaların yanında tekstil atölyesi bulunan ve yangın anında dükkanının şartellerini kapatarak ürünlerini dışarıya çıkartmaya çalışan işletme sahibi Muhsin Şahin, "dün akşam saatlerinde burada bulunan süngerlere izmarit atmışlar kıvılcım birden yükseldi ve binalara yükseldi. İki binada komple yandı benim söylemek istediğim vatandaşların duyarlı olması sigaraların komple söndürülmesi ve ortalık yere atılmaması. Yaralanan olmadı ama panik geçirerek bayılanlar oldu can kaybı da olabilirdi. Biz dükkanımızı boşaltmaya çalıştık hemen polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor" İfadelerini kullandı.