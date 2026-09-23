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Arnavutköy Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor

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Arnavutköy Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor
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Arnavutköy Belediyesi, yeni eğitim yılıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri kantinlerde son tüketim tarihi, hijyen ve fiyat etiketlerini kontrol etti; eksikliklere uyarı yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerin gün içinde sıklıkla kullandığı kantinlerde kapsamlı kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, ambalaj ve muhafaza koşulları ile kantinlerin genel temizlik ve hijyen durumu kontrol edildi. Ürünlerin fiyat etiketleri ve satış koşulları da incelendi.

Denetimler sırasında kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılırken, tespit edilen eksikliklere ilişkin gerekli uyarılarda bulunuldu.

Belediye ekipleri, eğitim öğretim yılı boyunca okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA
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