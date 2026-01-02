Arnavutköy Belediyesi, Gazze'ye yardım tırı gönderdi

Arnavutköy Belediyesinin "Bugünkü Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin" kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla hazırlanan tır, Gazze'ye uğurlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği işbirliğinde Gazze için düzenlenen yardım programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Bugünkü Hasılatım Gazze İçin, Bugünkü Alışverişim Gazze İçin" kampanyası, ilçede büyük bir dayanışma hareketine dönüştü.

Esnafın ve vatandaşların yoğun desteğiyle kısa sürede karşılık bulan kampanya, Gazze için hazırlanan yardım tırlarının yola çıkmasıyla somut bir sonuca ulaştı.

Hazırlanan gıda kolilerinin içerisinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin temel beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde çeşitli konserve yemekler, bakliyat ürünleri ve hazır gıdalar yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, kampanyaya destek veren herkese devlet adına teşekkür ettiğini belirterek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'de yaşanan zulme karşı açık ve net bir duruş sergilediğini, dünyanın artık İsrail'in uyguladığı zulmün farkına vardığını ifade etti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ilçenin her zaman mazlumun yanında yer aldığını dile getirdi.

Kampanya kapsamında yaklaşık 600 bin lira yardım toplandığını, Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği'nin de 600 bin lira ek destek sağladığını belirten Candaroğlu, "Toplamda 1 milyon 200 bin liralık bir destekle Gazze için 1600 adet gıda kolisi hazırladık. Bugün buradan yalnızca bir yardım tırını değil, dualarımızı ve umutlarımızı da Gazze'ye uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, edilen duaların ardından yardım tırının Gazze'ye uğurlanmasıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.