Yalova'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, gözaltının ardından tutuklandı. Soruşturma Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Bayır Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K, İ.C. ve D.G, polis tarafından yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
