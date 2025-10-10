Arkadaşının Ölümünden Sonra Alkol Bağımlılığına Yenik Düşen Genç, YEDAM İle Hayata Dönüş Yolu Buldu

Bolu'da yaşayan genç, en yakın arkadaşının hayatını kaybetmesinin ardından başladığı ve bağımlı hale geldiği alkolü, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle bıraktı.

Yaklaşık 4 yıl önce arkadaşını trafik kazasında kaybetmesi nedeniyle üzüntü yaşayan genç, alkole başlayarak bağımlı hale geldi.

Zaman zaman alkolden kurtulmak için çareler arayan genç, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görürken YEDAM'ın broşürlerini gördü.

Okuduğu broşürlerden YEDAM'ın alkol bağımlılığı konusunda destek verdiğini öğrenen genç, Bolu'daki merkeze başvurdu.

Burada uzman psikologlar ve diğer uzmanların desteğini alan genç danışanın, alkolü bırakma umudu güçlendi.

Yeşilayın Diyarbakır'daki rehabilitasyon merkezine yönlendirilen genç, aldığı destekle alkol bağımlılığından kurtuldu.

"Bırakmak için her yola razıydım"

YEDAM danışanı, gazetecilere, arkadaşının trafik kazasında hayatını kaybetmesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Büyük boşluk yaşadığını belirten genç, "O boşluğu doldurmak için alkole başlamıştım. Birçok kez kısa süreli bıraktım. Sonra yeniden başladım. YEDAM'dan sonra da 1 yıldır temizim. Zorluklarım oluyor ama böyle devam edeceğim." dedi.

YEDAM danışanı, alkolü bırakmak için her yola razı olduğunu dile getirerek, "Yeşilayın rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 2 ay kaldım. Bir de burayı denemek istedim. Burada, hiçbir boşluk yok. Size o maddeyi ya da bağımlı olduğunuz şeyi düşündürecek hiçbir boşluk yok. Her şey saati saatine, sürekli atölyeler, etkinlikler. Orada alkolü tamamen bıraktım." ifadelerini kullandı.

Alkolü bıraktıktan sonra aile, arkadaş, sosyal yaşam ve iş hayatında olumlu değişiklikler olduğunu anlatan genç, önceden konuşmakta ve düşünmekte zorluk çektiğini, her yerde huzursuz ve tedirgin olduğunu, şimdi daha özgüvenli ve rahat bir hayat sürdüğünü kaydetti.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan genç, "Buraya bir gelip destek alsınlar. Ben destek aldım temizim, bıraktım. Kendimde çok büyük değişim görüyorum. En kötü bir kere bile olsa gelip görsünler. Her zaman bir kereden birçok şey olur. Burada yardım edecek çok kişi var. 'Ben bırakamam' diye bir şey yok. Ben bıraktıysam herkes bırakabilir. En başa geri dönmek istemem." ifadelerini kullandı.