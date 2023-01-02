Okul bahçesinde vahşet! 17 yaşındaki liseli, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Elazığ'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Ş.K. tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu okul bahçesinde kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Elazığ'da lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı.

İLK MÜDAHALEYİ ÖĞRETMENLER YAPTI

Demiroğlu'na okul bahçesinde ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.