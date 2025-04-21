Arjantin ve Brezilya, Papa Franciscus İçin 7 Günlük Ulusal Yas İlan Etti

Arjantin ve Brezilya, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla 7 günlük ulusal yas ilan etti.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un vefatının ardından ülkede 7 gün süreyle ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.

Adorni, Arjantin'deki tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Papa Franciscus vefat etti. O, milyonlarca kadın ve erkeğin ruhani lideri ve rehberiydi. Arjantin Cumhuriyeti, Papa'nın aramızdan ayrılışından derin bir üzüntü duymakta ve ailesine başsağlığı dilemektedir. Devlet Başkanı Javier Milei, bu kayıp nedeniyle 7 günlük yas ilan edecek."

Arjantin basınına göre, Sözcü Adorni'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Devlet Başkanı Milei, 7 günlük yas ilanına dair kararnameyi imzaladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X üzerinden yaptığı açıklamada, Papa'nın her zaman sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın bir sembolü olarak hatırlanacağını vurguladı.

"Bugün dünyanın dört bir yanında bu büyük kaybın acısını yaşayanlara Tanrı teselli versin. Papa Franciscus'un anısına ve yaşamındaki misyona saygıyla, Brezilya'da yedi günlük ulusal yas ilan ediyorum." ifadelerini kullanan Lula da Silva, bu süre boyunca tüm kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini bildirdi.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.