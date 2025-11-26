Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştü.

Saar, Arjantin ziyareti kapsamında başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'da Milei ve Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ile bir araya geldi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Saar, Milei'yi dünyanın "en cesur" liderlerinden biri olarak nitelendirdi.

Arjantin'in Kudüs'teki büyükelçiliğinin açılışını sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Saar, şunları kaydetti:

"Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, dünyanın etkileyici liderlerinden biri. Buenos Aires'te kendisiyle buluşup olağanüstü ikili ilişkilerimizi görüşmek benim için gerçek bir onurdu. Arjantin, İsrail'in dünyadaki en iyi dostlarından biridir. Devlet başkanının, ebedi başkentimiz Kudüs'te Arjantin büyükelçiliğinin açılışını yapmak üzere ziyaretini görüştük."

Dış politikada başlıca müttefikleri olarak İsrail ve ABD'yi gösteren Arjantin Devlet Başkanı Milei, haziran ayında İsrail Parlamentosu'na yaptığı ziyarette, Arjantin büyükelçiliğini 2026'da Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.