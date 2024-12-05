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Arjantin Devlet Başkanı Milei'den Sosyalizme Sert Eleştiriler

Arjantin Devlet Başkanı Milei'den Sosyalizme Sert Eleştiriler
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, CPAC zirvesinde sosyalizmi ve sol liderleri hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Milei, sosyalizmin getirdiği sefalete dikkat çekerek, solcularla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) sosyalizme ve sol liderlere sert eleştirilerde bulundu.

Dünyanın dört bir yanından gelen muhafazakar liderlerin katılımıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen zirvede konuşan Milei, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'yu hedef aldı.

Milei, "Zavallı İspanyolların çektiği işkenceydi. Herkes için sosyalizm saçmalığına tamamen son vermeliyiz. Kültürel ve siyasi olarak başarılıydılar ama gittikleri yerde sefalete neden oldular." ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile kendisinin dünyaya yeni fırsatlar sunduğunu savunan Milei, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın da yaklaşımlarını övdüğünü belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sert eleştiride bulunan Milei, "Venezuela'da suçlu bir katil var: Onun adı Maduro. Tabii onun akıl hocaları da vardı. İşe yaramaz (eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo) Chavez ile (eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro) Castro'yu unutmamak lazım." diye konuştu.

Milei'nin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı da hedef alan ifadeleri ise dinleyicilerden destek gördü.

CPAC'ın önemini vurgulayan Milei, "Solcuların hiçbir şekilde tekrar iktidara gelmemesi için kapsamlı mücadele verilmesi gerekiyor. Solcuları sevmiyorum. Onlar, üniversitelere, medyaya ve kültüre sızdılar, rakipleri olmadığı için savaşı kazandılar. Siyasi açıdan da başarılı oldular ancak onların olduğu her yerde karşı hamlede bulunmalıyız." dedi.

CPAC Zirvesi'ne Brezilya Temsilciler Meclisi Üyesi ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'nun da aralarında bulunduğu, çok sayıda aşırı sağcı ve muhafazakar lider ile siyasi parti temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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