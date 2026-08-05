Milei'den Brezilya'da Bolsonaro'ya destek

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ekim ayında Brezilya'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı Flavio Bolsonaro'yu desteklediğini belirterek, Brezilyalı seçmenlerden sağa destek vermelerini istedi.

Milei, ülkesinde La Casa Streaming platformuna yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inocio Lula da Silva'yı "açıkça" hedef aldı.

Brezilya'da ekimde yapılacak devlet başkanlığı 1.tur seçiminde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu desteklediğini vurguladı.

Milei, Lula da Silva'nın sol görüşlerine atıfta bulunarak, "Brezilya'nın da maviye boyanmasını (sağa) umuyorum. Brezilyalıların iyiliği için Brezilya'nın da maviye boyanmasını umalım. Yolsuz hırsızları (chorros) sırttan atmak her zaman iyidir, solcuları sırttan atmak her zaman iyidir." ifadelerini kullandı.

Arjantin'de göreve başladığından bu yana Latin Amerika'nın sağa evrildiğini savunan Milei, "2021'de bu yarışa başladığımda sadece tek bir mavi ülke vardı ve her yer kırmızıydı. Bugün ise ağırlıklı olarak mavi; fakat Brezilya kırmızı olduğu için bu durum haritada görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Milei, 26 Temmuz'da Sao Paulo'daki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen Liberal Parti kongresinde yaptığı konuşmada, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verirken, Lula da Silva ile Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i sert sözlerle eleştirmişti.

Bolsonaro hakkında verilen ev hapsi kararını "hukuksuz" olarak nitelendiren Milei, "Lula hapisteyken yabancı liderleri kabul etmekten çekinmezken, Brezilya adaleti haksız yere ev hapsinde tutulan dostumu ziyaret etmeme izin vermedi." ifadesini kullanmıştı.

Brezilya, Arjantin lideri Milei'nin suçlamaları üzerine Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 2 Ağustos'ta partisi Brezilya İşçi Partisi (PT) tarafından ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday ilan edilmişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak. Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile sağın adayı Senatör Flavio Bolsonaro arasında geçeceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA