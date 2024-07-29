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Seçimi kazanan Maduro'yu "diktatör" ilan eden Arjantin lideri Milei'den Venezuela'da darbe çağrısı

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyerek açık bir dille darbe çağrısında bulundu. Maduro'yu "diktatör" olarak itham eden Milei "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor" dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimleri mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından sonuca sert bir dille karşı çıkarak darbe çağrısında bulundu.

Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu "diktatör" olarak itham etti. Seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia eden Milei, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" savundu.

ARJANTİN ORDUSUNA AÇIK ÇAĞRI

Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulunarak, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor" ifadesini kullandı.

ARALIK 2023'TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini Kasım 2023'te büyük farkla kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Nicolas Maduro Demokrasi Venezuela Arjantin Dünya Güncel Haberler

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